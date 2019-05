Kinderen ervaren in het Zwin zélf hoe een baby-ooievaar zich voelt: provincie investeert 185.000 euro in educatieve speeltuigen Mathias Mariën

27 mei 2019

09u53 0 Knokke-Heist Het Zwin Natuur Park beschikt vanaf nu over nieuwe educatieve ‘belevingselementen’. De provincie West-Vlaanderen investeerde 185.000 euro in drie grote en enkele kleinere elementen.

Op die manier leren jonge bezoekers spelenderwijs heel wat bij over de natuur, het landschap en de dieren in de Zwinomgeving. De educatieve belevingselementen zijn langs het huttenparcours geplaatst, in harmonie met de Zwinfauna en –flora. De belevingselementen zijn vervaardigd uit Robiniahout met een FSC-keurmerk voor duurzame bosbouw, en zijn bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar.

Hindernissen

Met deze investeringen zorgt de Provincie voor een educatieve koppeling aan de dierenwereld om de natuurbeleving te vergroten en te versterken. De nieuwe elementen in het Zwin Natuur Park laten kinderen namelijk in de huid kruipen van enkele vertrouwde Zwindieren zoals een boomkikker of een ooievaar. Op het hindernissenparcours kunnen ze bijvoorbeeld zelf ervaren welke hindernissen een boomkikker dagelijks moet overwinnen. Op en over takjes klauteren, roofdieren ontwijken of doen wat boomkikkers graag doen: zich opwarmen in de zon op een braamblad.

Ooievaars

Jonge bezoekers zijn ook vaak onder de indruk van de ooievaars, imposante vogels die grote nesten bouwen hoog in de bomen of op palen. Voortaan kunnen ze zelf in een nagebouwd nest kruipen en zich een echte baby-ooievaar voelen. Nadat jonge ooievaars uit het ei zijn gekropen, brengen ze immers twee maanden in zo’n nest door. Als ze groot en sterk zijn, vliegen ze uit. Enkele weken later vliegen ze naar Afrika om te overwinteren. Daarnaast vinden bezoekers in het Zwin Natuur Park ook een memory-spel, een groot ei om in te zitten, een houten vis/boot, wilgentakken om over te klauteren en nog een aantal andere unieke elementen die de fantasie en het enthousiasme van kinderen prikkelen en ze spelenderwijs iets over de Zwinnatuur bijbrengen.