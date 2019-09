KI houdt hoofdverdachte van moord op Sofie Muylle in de cel Wouter Spillebeen

05 september 2019

17u46 0 Knokke-Heist De hoofdverdachte in het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle moet voorlopig in de cel blijven. De Roemeense Alexandru C. (24) tekende beroep aan tegen de verlenging van zijn aanhouding omdat hij al maanden wacht op het verslag van de gerechtspsychiater, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) laat de man niet vrij.

Op 22 januari 2017 werd het lichaam van Sofie Muylle aangetroffen op het strand van Knokke. Zeven maanden later werd Alexandru C. als hoofdverdachte aangehouden voor de moord. Hij bekende dat hij het slachtoffer op de nacht van de feiten ontmoet had, maar ontkent dat hij haar om het leven bracht.

Het onderzoek is intussen afgerond, maar het is nog afwachten tot de deskundige het psychiatrisch verslag aan het dossier toevoegt. Omdat dat al maanden aansleept, wilde de verdachte vrijgelaten worden. De raadkamer verlengde zijn aanhouding, maar tegen die beslissing ging hij in beroep. Daarom kwam de zaak vandaag voor de Gentse KI. Die bevestigde aanhouding, waardoor C. in de cel moet blijven.