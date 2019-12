Kerstconcert in vernieuwde Sint-Niklaaskerk Mathias Mariën

10 december 2019

13u21 0 Knokke-Heist Op vrijdag 20 december om 20 uur organiseert het Davidsfonds Westkapelle een kerstconcert in de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle.

Het orkest onder leiding van Hans Vermeersch brengt klassieke en moderne kerstliederen ten gehore met een mix van swing en nostalgie. Het concert vindt plaats in het sacrale deel van het gebouw. Voordeel daarvan is dat er meer zitplaatsen zijn dan op de tribune van de multifunctionele zaal. In een moderne en aangename sacrale omgeving kan het publiek proeven en genieten van de Westkapelse kerstsfeer.

Kaarten zijn voor 10 euro te koop bij de bestuursleden van DF Westkapelle en harmonie De Zeegalm of vial 050 60 95 95. Het drankje achteraf is inbegrepen in de toegangsprijs.