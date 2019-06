Kauwgom op trui plakken leidt tot zware vuistslag op Canadasquare Jelle Houwen

11 juni 2019

14u11 0 Knokke-Heist Het kinderachtige gedrag van twee broers uit Lier leidde er uiteindelijk toe dat beiden zich bij de strafrechter in Brugge moesten verantwoorden.

Eind 2016 zat slachtoffer D. met een vriendin iets te drinken in de Pianobar op de Canadasquare. De broers M.D. 24 en 26 jaar) benaderden de man van achteren en verstoorden het gesprek. Een van hen legde daarbij zijn arm rond D. Toen die hen verzocht weg te gaan merkte hij dat een van hen een stuk kauwgom op zijn trui geplakt had. Het kwam tot een discussie waarbij de uitbaatster besloot de twee broers uit haar zaak te zetten. “Om verdere problemen te vermijden vertrok ook D. Hij was al 33 jaar en wilde zich de meest verstandige tonen”, sprak zijn advocaat. “Hij wilde de Chagall binnenstappen waar nog vrienden van hem zaten. Maar toen hij de klink vastgreep kreeg hij van een van de broers een vuistslag van achter waarbij hij een bloedende hoofdwonde opliep. Dat was niet alleen bijzonder laf, nu blijkt ook dat ze de schuld nog in D.’s schoenen schuiven ook.” De oudste broer vindt immers dat er sprake is van uitlokking. “Hij deelde de vuistslag uit door de schrik omdat D. zei dat hij zijn vrienden ging halen. Het was dus een verweermechanisme”, sprak hun advocaat. De tweede broer vraagt de vrijspraak. De rechter wil pas oordelen als beiden tegen 25 juni een voorlopige schadevergoeding van 750 euro hebben betaald.