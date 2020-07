Karl wint Grote Press Cartoon Prijs Knokke-Heist met cartoon over Anuna De Wever Mathias Mariën

01 juli 2020

09u35 0 Knokke-Heist Een cartoon van Karl Meersman over Anuna De Wever heeft de Grote Press Cartoon Prijs Knokke-Heist gewonnen. Dat kondigt de organisatie aan. De cartoonist ontvangt een cheque van 5.000 euro.

De winnende cartoon is een tekening over de acties van klimaatactiviste Anuna De Wever en verscheen op 21 februari 2019 in Trends. Op de cartoon is de activiste te zien, met bewindvoerders die hun hoofd in het zand steken.

De tweede prijs, goed voor 2.000 euro, gaat naar Kim met een cartoon in Bruzz, op 24 april 2019. Daar staat een afbeelding van koning Leopold II, die als campagne zou dienen om migranten naar ons land af te schrikken.

De derde prijs (1.000 euro) is voor Cost. met een cartoon in Le Vif, verschenen op 31 december 2019. De tekening toont een kaartspel met Charles Michel, Boris Johnson, Donald Trump en Greta Thunberg, die als enige haar kaarten laat zien.