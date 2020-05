Kardinaalsmutssstippelmotrupsen opnieuw actief in diverse parken in Knokke-Heist Mathias Mariën

25 mei 2020

08u51 0 Knokke-Heist In diverse parken in Knokke-Heist zijn de kardinaalsmutssstippelmotrupsen weer volop in de weer met het inpalmen van de struiken.

Stippelmotrupsen vormen geen enkel probleem voor je gezondheid, maar maken wel heel opvallende en vaak indrukwekkende spinsels. In extreme gevallen kunnen deze rupsen hele bomen of zelfs auto’s inspinnen. Ze zijn 1-1,5 cm groot en leven in groep. Je kan ze vinden op onder andere meidoorn, kardinaalsmuts, appel- en pruimenbomen. Er zijn diverse soorten stippelmotten. De kardinaalsmutsstippelmot is een soort die in Knokke-Heist frequent voorkomt. Elk jaar vanaf april-mei komen er uit sommige delen van de ruime kustregio meldingen van mensen die ongerust zijn na het zien van rupsen. Heb je toch gezondheidsklachten (jeuk, huiduitslag, oog- of luchtwegirritatie), krab er dan niet aan, maar was of spoel de huid of ogen goed met schoon lauw water en neem contact op met je huisarts.