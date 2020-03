Kapper van opleiding, maar toch opent Bram (45) eigen bakkerij: “Nadruk op persoonlijk contact” Mathias Mariën

04 maart 2020

19u18 0 Knokke-Heist Knokke-Heist is sinds kort een handelszaak rijker. Bram Deryck (45) opende langs de Pannenstraat in Heist Broodhuis ‘t Heist. “We leggen de nadruk op persoonlijk contact met de klanten en lekkere producten”, zegt Bram.

Eigenlijk is Bram van opleiding regentaat kapper. Dat de 45-jarige man nu een bakkerij begint, is dus best wel verrassend te noemen. “Al heb ik in mijn jonge jaren wel al geholpen in de zaak van mijn moeder, die een bakkerij en krantenwinkel uitbaatte. Er is dus wel degelijk een link", zegt Bram. Zelf zijn brood en taartjes bakken, doet hij evenwel niet. “We zijn een koude bakkerij waar onze producten elke nacht kraakvers toekomen. De nadruk ligt bij mij op het persoonlijk contact met de klanten. De eerste reacties zijn alvast heel positief", zegt Deryck.