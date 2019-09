Joseph (84) en Astrid (78) vieren 60ste huwelijksverjaardag Mathias Mariën

16 september 2019

15u48 0 Knokke-Heist Joseph Verburgh en Astrid Delcampe vierden hun 60ste huwelijksverjaardag in restaurant Boo Raan in Knokke. De tortelduifjes stapten in het huwelijksbootje op 29 augustus 1959 in Montigny-Le-Tilleul. Het echtpaar kreeg felicitaties van het gemeentebestuur uit handen van schepen Piet De Groote.

Joseph is geboren in Brugge op 26 maart 1935. Hij groeide op in een gezin met 5 kinderen. Zijn vader was postbode. Het gezin woonde in Knokke en Joseph liep er school en bracht er zijn jeugd door. Na zijn schoolperiode ging Joseph bij het leger. Hij was er keuronderofficier gedurende 5 jaren. Daarna werkte hij bij A.G. verzekeringen als bediende.

Later werkte hij, als bediende, bij de firma Verduyn, (later was dat firma Vercom en daarna Cristal Alken). Dit heeft hij gedaan tot zijn pensioen.

Astrid zag het levenslicht in Knokke op 19 december 1940. Ze komt uit een gezin met 3 kinderen. Eind 1949 verhuisde het gezin naar Wallonië. In 1960 kwam Astrid terug naar Knokke. Haar vader was in de winterperiode stukadoor en in de zomerperiode was hij bakker in het Zoute. Vroeger was dit bakkerij Prince Charles - later werd dit bakkerij Blé d’ or. Na haar schoolperiode heeft Astrid diverse jobs gehad. Ze heeft o.a. een hele periode bij Acec gewerkt. Dit was een bedrijf waar ze tv’s en bandopnemers maakten. Ze was conciërge gedurende 16 jaren.

Het paar heeft 2 kinderen en 7 kleinkinderen.