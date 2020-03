Jongeren dagen elkaar uit tijdens #coronachallenge, het opzet: in vijf weken tijd iets nieuw aanleren Mathias Mariën

17 maart 2020

16u29 0 Knokke-Heist Onder de jongeren in de regio Blankenberge en Knokke is schooloverstijgend een #coronachallenge aan het ontstaan. Bedoeling is dat ze de komende weken tijdens de verplichte sluiting van de scholen iets nieuws leren en dat delen op een speciale Facebookpagina.

Het internet als bron van zelfontplooiing en niet als makkelijke toegang tot films en series, dat is zowat de insteek van de challenge. “Als we toch in ons kot moeten blijven, kunnen we de verloren tijd maar beter nuttig besteden”, zeggen de initiatiefnemers. Concreet leggen de jongeren zichzelf een challenge op, waarna ze vijf weken de tijd krijgen om die te behalen. Dat kan gaan van leren programmeren tot leren beatboxen, ingangsexamens voorbereiden tot zelfs Kantonees leren en dat gebruik makend van de educatieve tutorials waar het internet vol van staat. Gedurende de vijf weken berichten ze over hun progressie op social media met het oog op zondag 19 april: de deadline voor de ultieme showdown. Alle geïnteresseerden kunnen zich melden op de Facebookpagina CoronaChallenge Belgium.