Jongeman gearresteerd na diefstal van tabak Siebe De Voogt

29 augustus 2020

16u50 3 Knokke-Heist De politie Damme/Knokke-Heist heeft een jonge Algerijn kunnen arresteren na een winkeldiefstal vrijdag in Knokke.

De jongeman maakte bij de feiten volgens het Brugse parket tabak buit. Hij zou bovendien ook in aanmerking komen voor een woninginbraak in december vorig jaar in Brugge. Het parket leidt de verdachte voor bij de onderzoeksrechter. Ze vragen zijn aanhouding.