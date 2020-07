Jongeman die politie-inspecteur tegen hoofd schopt nog steeds niet geïdentificeerd Mathias Mariën

17 juli 2020

10u20 14 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist is nog steeds op zoek naar de jongeman die vorige dinsdagnacht op het Alfred Verweeplein een trap gaf aan een politie-inspecteur. Dat gebeurde tijdens de schermutselingen die na het sluiten van de cafés ontstonden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de beelden is te zien hoe de jongeman schopt in de richting van een politieman. Daarbij wordt het hoofd geviseerd. “Jammer genoeg hebben we de dader nog steeds niet kunnen identificeren. Tips blijven welkom”, klinkt het bij de politie. De voorbije week is met het verdwijnen van de Nederlandse scholieren ook de rust in de uitgaansbuurt teruggekeerd. Er is nu een iets ouder publiek aanwezig.

Herken je deze man of heb je zelf beeldmateriaal van het incident? Gelieve contact op te nemen met het rechercheteam via PZ.DKH.Recherche@police.belgium.eu.