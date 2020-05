Jonge vrouw heeft ruzie met haar vader en strijkt dan maar zijn ziekte-uitkering op Siebe De Voogt

20 mei 2020

15u06 1 Knokke-Heist Een Nederlandse vrouw van 22 jaar oud riskeert in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 1 jaar voor valsheid in geschrifte en uitkeringsfraude. Na een jarenlange ruzie met haar vader vond K.S. er niets beter op dan zijn ziekte-uitkering te laten storten op haar rekening.

De bal ging aan het rollen toen het slachtoffer in februari en maart van 2018 merkte dat hij zijn ziekte-uitkering maar niet kreeg van de Christelijke Mutualiteit. In totaal ging het om 1.127 euro. Het ziekenfonds vertelde hem dat ze een document hadden ontvangen, waarbij het rekeningnummer van de begunstigde werd gewijzigd. Het rekeningnummer bleek toe te behoren aan zijn dochter, met wie hij al jaren in onmin leefde. De man legde klacht neer bij de politie in Knokke, maar die slaagde er niet in zijn dochter op te sporen. Ook voor haar proces kwam ze woensdag niet opdagen.

De vrouw zou in 2017 al eens de bankkaarten en juwelen van haar vader hebben gestolen. Voor de valsheid in geschrifte en uitkeringsfraude riskeert ze bij verstek 1 jaar cel. Op 17 juni doet de rechtbank uitspraak in de zaak.