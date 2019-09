Jonge moeder naar rechter voor vergiftiging van zoontje: vrouw had volgens raadkamer niet bedoeling kind te doden Siebe De Voogt

19 september 2019

15u44 0 Knokke-Heist Een jonge moeder uit Knokke-Heist moet zich voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor de vergiftiging van haar 7 maanden oude zoontje. Maar volgens de raadkamer had Eline D. (22) niet de bedoeling haar kind te doden.

De 22-jarige Eline D. (22) uit Knokke-Heist bracht haar 7 maanden oude zoontje O. op 12 maart vorig jaar binnen op de spoedafdeling van het AZ Zeno in Knokke. Het kind was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen. De spoedartsen dachten in eerste instantie aan het shakenbabysyndroom en beslisten het jongetje ’s nachts nog naar het UZ in Gent te brengen. Daar troffen de artsen sporen van Haldol aan in z’n bloed: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen. Zowel Eline D. als haar ex-vriend werden opgepakt. Het koppel ging in januari uit elkaar.

De man mocht beschikken, maar de moeder van het kind werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot gifmoord. Als verzorgster in een rusthuis kon ze makkelijk aan het product geraken. Waarom ze het product dan precies toediende aan haar zoontje, is niet duidelijk.

Volgens de gerechtsdeskundige lijdt de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy, waarbij een ouder zijn of haar kind bewust ziek maakt om zelf meer aandacht te krijgen. D. kwam op 16 augustus vorig jaar vrij en heeft sindsdien een contactverbod met haar kind. Het jongetje is intussen aan de beterhand en verblijft bij z’n vader. Mogelijk nog dit jaar moet z’n moeder voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen. De kwalificatie van poging tot gifmoord werd door de raadkamer niet weerhouden. Zij zijn van oordeel dat D. niet het oogmerk had om haar kind om het leven te brengen.