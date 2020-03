Jonge dealer specialiseert zich in zowat alle drugs en riskeert 30 maanden cel Siebe De Voogt

05 maart 2020

17u50 3 Knokke-Heist Een 22-jarige man uit Knokke-Heist riskeert 30 maanden cel voor de verkoop van zowat alle soorten drugs. R.D. raakte naar eigen zeggen verslaafd in een instelling waar hij als jongere verbleef. Drie andere betrokkenen in het dossier hangen celstraffen tot 18 maanden boven het hoofd.

Het gerecht kreeg eind 2017 informatie dat R.D. (22) uit Knokke-Heist zich bezighield met dealen. Pas een jaar later zetten ze een observatie op bij z'n woning. Bij z'n thuiskomst werd de twintiger gecontroleerd. In z’n rugzak zat meer dan een halve kilo cannabis, maar dan moest de grote vangst nog komen. Bij het doorzoeken van de jongeman zijn kamer troffen de speurders immers meer dan 700 xtc-pillen aan, ketamine, speed, cocaïne en cannabis. In het verleden had R.D. er ook een tiental cannabisplantjes geteeld. De man verklaarde samen met enkele vrienden drugs aan te kopen om zo de prijs te drukken. Volgens het openbaar ministerie waren S.V. (24), N.V. (35) en K.V. (31) - allen ook uit Knokke - hoofdzakelijk afnemers, al werden die laatste twee ook vervolgd voor de verkoop van respectievelijk speed en cocaïne.

R.D. zou zelf meer dan 6 kilo cannabis aan de man gebracht hebben, 30 gram cocaïne, 280 xtc-pillen, 2 kilo speed en wat ketamine en LSD. De man hangt een celstraf van 30 maanden boven het hoofd. Zijn advocaat Franky Baert vroeg de rechtbank om een werkstraf. “Mijn cliënt was als kind getuige van partnergeweld en kreeg later zelf gedragsproblemen", pleitte hij. “Hij belandde in een instelling en rookte daar z'n eerste joint en gebruikte er z’n eerste xtc-pil. Het ging nadien van kwaad naar erger. Die jongen nam alle soorten drugs, behalve heroïne. Hij deed dat puur uit rebellie.” Voor S.V. vorderde het openbaar ministerie 12 maanden cel. N.V. en K.V. riskeren respectievelijk 15 en 18 maanden gevangenisstraf. Zij drongen aan op een werkstraf of de opschorting van straf. Op 9 april wordt de zaak verdergezet.