Jobstudent test positief, Knokse strandbar Lichttorenstrand sluit meteen: “We laten ons zo snel mogelijk testen” Bart Huysentruyt Mathias Mariën

04 augustus 2020

10u34 13 Knokke-Heist Door een positieve coronatest bij één van de jobstudenten is strandbar Lichttorenstrand in Knokke-Heist vandaag en mogelijk langer gesloten.

Dat maken de uitbaters dinsdag zelf bekend op hun Facebookpagina. “We zijn eerlijk en doen niet mee aan doofpotpraktijken", zeggen ze. “We willen ook dit virus zo snel mogelijk uitroeien. Heel de crew wordt zo snel mogelijk getest, zodat we heel snel weer open kunnen. We moeten de reservaties van klanten helaas annuleren, maar we hebben het niet in de hand.” Voor de strandbar is het een domper met de komende zomerse dagen in aantocht.