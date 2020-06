Joachim Coens roept Vlamingen op om niet massaal de grens over te steken: “Ook in Zeeland strijden ze nog tegen coronavirus” Mathias Mariën

01 juni 2020

16u00 0 Knokke-Heist Joachim Coens, burgemeester van Damme en CD&V-voorzitter, roept Vlamingen op om niet massaal de grens met Nederland over te steken. Dat doet hij met zijn Zeeuws-Vlaamse collega's. Maandagmiddag werd duidelijk dat heel wat mensen dat toch deden.

“De voorbije dagen werden we – aan beide zijden van de grens - verrast door de toch nog plotse versoepeling van de grensmaatregelen door de Belgische overheid", stelt Coens. “Het is formidabel dat na zo’n lange periode mensen hun familieleden aan de andere kant van de grens nu weer kunnen bezoeken. Samen met dat bericht kwam ook de mededeling dat we weer aan de andere kant van de grens mogen winkelen. Let wel,het is verre van de bedoeling dat we nu massaal de grens over schieten naar Sluis of Hulst en Terneuzen”, gaat Coens verder. “Ook in Zeeland doet men er alles aan om het coronavirus te bestrijden. Belangrijkste is daarbij nu: vermijd drukte.”

Oproep

Om dat te ondersteunen, roept Joachim Coens op om niet allemaal direct onze Zeeuwse buren te bezoeken. “Winkelen over de grens moet een vorm van noodzakelijkheid hebben. Het wordt niet aangeraden. Ook de horeca is maar beperkt beschikbaar. Als u op restaurant wil gaan, moet er veelal gereserveerd worden”, aldus Coens. “We hebben allemaal hetzelfde doel en moeten daarbij samenwerken; zoals we al sinds mensenheugenis doen in deze grensstreek. Samen tegen corona. Daarom het advies: bezoek onze Zeeuwse buren niet onmiddellijk en niet massaal. Zij zien u graag komen, maar niet allemaal tegelijk, zeker nu nog niet.”