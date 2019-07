Jeugddienst organiseert elke dinsdag tijdens de zomervakantie opruimactie tegen zwerfafval Mathias Mariën

02 juli 2019

13u27 1 Knokke-Heist De jeugddienst van Knokke-Heist roept iedereen op om een handje mee te helpen met het opruimen van zwerfafval.

Elke dinsdag van de zomervakantie organiseren ze een opruimactie. “Kinderen spelen immers het liefst op propere speelplekken”, klinkt de uitleg. “Iedereen is van harte welkom om ons te vergezellen. Al is het maar voor een half uurtje, alle beetjes helpen. Samen houden we onze gemeente proper.” Hieronder vind je de data en locaties. Er wordt steeds opgeruimd tussen 14 en 16 uur.

2 juli 2019: strand Heist – Heldenplein

9 juli 2019: Kragenhoek

16 juli 2019: Duinenwater/Lakeside

23 juli 2019: Rusthuis Westkapelle

30 juli 2019: Tijl en Neleplein

6 augustus 2019: Strand Knokke – Rubensplein

13 augustus 2019: Molenhoek

27 augustus 2019: Dir. Gen. Willemspark

Meer over Duinenwater

Neleplein

Willemspark

Heldenplein

Molenhoek

Tijl

Heist

Rubensplein