Jeugdclub ‘t Verzet op zoek naar jobstudent voor versterking team Mathias Mariën

20 augustus 2019

08u53 0 Knokke-Heist Jeugdclub ’t Verzet in Duinenwater is vanaf september op zoek naar een jobstudent.

Als jobstudent ondersteun je wekelijks de beroepskrachten (coördinator en projectmedewerker) in allerlei taken. Je bent een alleskunner. Je voert zowel logistieke, administratieve als organisatorische taken uit. Je maakt voor hen een affiche (of bent bereid dit te leren), je boost de evenementen op social media, je staat de huurders van de zaal bij met raad en daad, je voert allerlei gegevens in in de databases De jeugdclub zoekt iemand die zich wekelijks kan vrijmaken gedurende een jaar.

De organisatie

Jeugdclub ’t Verzet ligt in Duinenwater 45 te Knokke-Heist. Naast het jeugdcafé is er ook een polyvalente zaal en repetitielokalen. Met de jeugdclub willen de medewerkers een ruimte creëren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en er plezante, ontspannende, culturele, sportieve… vrije tijd kunnen beleven. De Jeugdclub organiseert daarom activiteiten en projecten.

Profiel

• Wie een opleiding richting pedagogische bachelor (orthopedagogie, sociaal werk…) volgt of ervaring heeft in het jeugdwerk heeft een voorsprong (maar laat je niet afschrikken om te solliciteren als je dat niet hebt).

• Je kan makkelijk overweg met de softwareprogramma’s van Microsoft Office.

• Je bent wekelijks beschikbaar op zaterdag of een andere dag in de week. Tijdens de zomer spreken we een ander schema af. We houden natuurlijk rekening met de examenperiodes.

• Je hebt zin voor orde en kan planmatig en zelfstandig werken.

• Dynamisch en zin voor initiatief

• Vlotte pen

• Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs type B.

Aanbod

• Vanaf september 2019

• Een aantrekkelijk uurloon

• Vergoeding van onkosten

Je stuurt jouw ervaring en motivatie voor 31 augustus via email door aan magaly_dezutter@hotmail.com