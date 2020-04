Jeroen (40) en Jimmy (40) openen ondanks coronacrisis nieuwe bistro in Knokke: “We begonnen ons te vervelen” Mathias Mariën

23 april 2020

17u17 12 Knokke-Heist Jeroen van der driessche (40) en Jimmy Sper (40) openen in het midden van de coronacrisis een nieuwe bistro langs de Lippenslaan in Knokke. Normaal zou de zaak midden maart al de deuren openen, maar de strenge maatregelen staken toen stokken in de wielen. Nu openen ze toch in de vorm van een afhaaldienst. “We begonnen ons te vervelen”, glimlacht Jimmy.

Bistro Boudoir in retro boudoirstijl brengt een vleugje Parijs naar Knokke en dompelt je onder in een elegante en persoonlijke sfeer. De eigenaars, afkomstig uit Geraardsbergen, hebben met hun 15 jaar ervaring in de branche hun hart verloren aan Knokke-Heist en willen de klanten aan de kust bekoren. Heerlijke salades zijn samen met de Franse keuken de voornaamste specialiteiten van het huis. “Na negen jaar tweedeverblijvers te zijn, verhuisden we onlangs definitief naar Knokke. We wilden hier op kleine schaal iets beginnen. Alles was klaar voor de opening, tot corona roet in het eten gooide. Maar nog langer wachten? Neen, dat wilden we niet. We begonnen ons te vervelen”, lacht Jimmy. Het koppel besloot door de verplichte sluiting van restaurants om het dan maar over een andere boeg te gooien. Daarom starten ze vanaf nu met een afhaaldienst tussen 17 en 19.30 uur. Ook leveringen aan huis zijn mogelijk tussen 16 en 19.30 uur. De klanten worden wel verzocht om te bestellen voor 15 uur op het nummer 0473 63 59 82. Alle informatie is ook terug te vinden op de Facebookpagina Bistro Boudoir.