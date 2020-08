Jean-Charles De Keyser zingt Brel op het Van Bunnenplein Mathias Mariën

01 augustus 2020

16u31 0 Knokke-Heist Op zondag 2 augustus om 11 uur staat het gratis aperitiefconcert op het Van Bunnenplein helemaal in het teken van Jacques Brel. Jean-Charles De Keyser brengt er op het sfeervolle plein een muzikale hommage aan België’s allergrootste chansonnier.

Jean-Charles De Keyser, voormalig CEO van RTL en huidige baas van Belgacom TV, is gepassioneerd door Franse liederen en jazz. In 2003 besloot hij de droom van zijn leven te realiseren: zingen met een echt orkest zoals de muzikale sterren die hij bewondert. In Knokke-Heist brengt hij een repertoire met onvergetelijke Brel-klassiekers zoals Ne me quitte pas, Marieke en Le Plat Pays.

De plaatselijke horecazaken heten je alvast welkom op hun coronaproof terras.