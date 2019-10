Jan Devischstraat onderbroken door werken Mathias Mariën

11 oktober 2019

18u20 0 Knokke-Heist Naar aanleiding van de aanleg van trottoirs in de Jan Devischstraat ter hoogte van de nieuwe verkaveling ‘Zoute Schorre’ zal vanaf maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober de Jan Devischstraat tussen de huisnummers 40 en 70 afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

In de Jan Devischstraat is enkel nog plaatselijk verkeer tot aan de werfzone toegelaten. Het gemotoriseerd verkeer wordt via de Graaf Jansdijk – De Klerckstraat – Gemeenteplein – Edward Verheyestraat – Smedenstraat (en omgekeerd) omgeleid. Voor de fietsers is er een plaatselijke omleiding via de Witteduivenhof voorzien. Voor de voetgangers is een plaatselijke doorgang voorzien.