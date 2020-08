Jackpot in het casino van Knokke of een optrekje langs de Zeedijk: mondaine badplaats heeft nu ook eigen Monopoly-spel Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

13u55 0 Knokke-Heist Er is er een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave van Knokke-Heist op de markt. De mondaine badplaats krijgt haar eigen versie. Het spel wordt uiteraard niet toevallig tijdens het zomerseizoen aan de kust gelanceerd.

Deze officiële Monopoly-versie, onder erkende licentie van Hasbro, blijft trouw aan het originele spelconcept, maar wordt in een Knokke-Heistjasje gestoken. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord zijn aangepast naar straten, pleinen en bezienswaardigheden die typisch zijn voor de gemeente. Er is plaats voor historische gebouwen in Knokke-Heist, maar ook voor verschillende plaatsen in de deelgemeenten. Zo zal je bijvoorbeeld het Stadhuis in Knokke, het Heldenplein in Heist, het For Freedom Museum in Ramskapelle of de Sint-Niklaaskerk uit Westkapelle kunnen kopen.

Lectrr tekent

Met ook de aankomende Heldentorens, de Community House en de gele redderspost wordt er ook veel nieuwe architectuur uit Knokke-Heist weergegeven in het spel. Uiteraard is er ook aandacht voor strand. Zo zijn de klassieke nutsbedrijven aangepast naar beachbars. Het is een bijzondere uitgave geworden, volledig in het wit. “Dit spel moet de lichtheid en finesse van de zomer en het strand moet weergeven”, zegt Pieter De Wulf, zaakvoerder van de uitgever van dit spel Groep 24. “De tekeningen werden allen gemaakt door Lectrr en het idee voor het witte grafische ontwerp met vier centrale beelden kwam van onze interne graficus Pieterjan Decoster. Het is een bijzondere en unieke uitgave, daar de meeste andere spellen meestal een winterse en nachtelijke look en feel hebben.”

Gouden Hoed en jackpot

Bovendien worden ook de kans- en algemeen fondskaartjes ingevuld met lokale verwijzingen, zoals bijvoorbeeld “Proficiat! U wint een jackpot in Grand Casino Knokke. U ontvangt M50 van de bank.” of “Je wint de Gouden Hoed op het Cartoonfestival. Je krijgt M100”. Tot slot is ook het Monopoly-geld gepersonaliseerd met een tekening van een ooievaar, refererend naar het oudste beschermde Vlaamse natuurreservaat: Zwin Natuur Park.

Bijna uitverkocht

De spelborden liggen vanaf vandaag in verschillende lokale winkels. Van deze Monopoly-editie worden 3.370 exemplaren gedrukt, waarvan er al 3.340 vooraf besteld werden. Iedereen die het spel via de officiële website heeft besteld, zal dit eerstdaags ontvangen.