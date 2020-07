Jaarlijkse Te Deum in St.-Margaretakerk krijgt ingekorte versie door corona Mathias Mariën

17 juli 2020

09u53 0 Knokke-Heist Op dinsdag 21 juli om 11 uur stipt vindt in de St.-Margaretakerk het jaarlijkse Te Deum plaats ter ere van Koning Filip.

In deze coronaperiode wordt het een ultrakorte editie van maximum 15 minuten. Er wordt tussen elke individuele vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, vaderlandse verenigingen en militaire delegaties telkens voldoende vrije zitruimte voorzien. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Na verwelkoming door E. H. Philippe Vandendriessche zet priester Willy Snauwaert het Te Deum in. De receptie na de ceremonie is geschrapt.