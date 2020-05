Italiaans restaurant Mangiamo opent in coronatijden de deuren in Lippenslaan Mathias Mariën

03 mei 2020

09u19 0 Knokke-Heist Ondanks de geldende coronamaatregelen voor de horeca vierde restaurant Mangiamo in de Lippenslaan 17 vorige week zijn officiële opening. Het Italiaanse eethuis start in afhaalmodus.

“Wij dachten ons restaurant op 1 april te openen. Ondertussen sloeg de coronacrisis echter genadeloos toe, waardoor we dat plan moesten laten varen”, vertelt uitbaatster Jane Jacobs Pycke. “Meteen stonden we voor een gigantisch probleem. Want met de coronatijden is het allesbehalve evident om een nieuw restaurant verder af te werken. “ Uiteindelijk lukte het toch en de inrichting mag gezien worden. Er werd gekozen voor petroleumblauw met warme gouden toetsen. Terwijl Mangiamo simpel staat voor ‘laten we eten.’ Voor alle informatie kan men terecht op hun website of op hun Facebookpagina Mangiamo Knokke.