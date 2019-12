Inzamelactie voor slachtoffers aardbeving in Albanië groot succes: “Vier bestelwagens nodig om alles te vervoeren” Mathias Mariën

03 december 2019

16u31 0 Knokke-Heist De inzamelactie van Laetitia Hancart (34) en Alban Etehemi (37) uit Knokke-Heist voor de slachtoffers van de dodelijke aardbeving in Albanië, was een groot succes. “We hebben vier bestelwagens vol kledij en spullen verzameld. De reacties waren overweldigend”, glundert Laeititia.

De beving met een kracht van 6,4 zorgde op 26 november voor heel wat schade en paniek in Thumanë, een gebied in het westen van Albanië. Alban kwam 16 jaar geleden naar Knokke voor de liefde, maar heeft logischerwijs nog steeds een sterke band met zijn thuisland. Daarom besloten hij en zijn vrouw een inzamelactie op te starten. “We hebben veel meer spullen verzameld dan we ooit hadden verwacht”, zegt het koppel. Op enkele dagen tijd verzamelden ze een volledige zolderverdieping met kledij en andere spullen. Om alles te vervoeren richting Brussel, waar alles op een vrachtwagen werd geladen, waren vier grote bestelwagens nodig. “Zeker nadat ons verhaal in jullie krant kwam, was er enorm veel respons. We zijn iedereen enorm dankbaar.” Bij de aardbeving vielen tientallen doden en meer dan 650 gewonden. Het zal nog maanden duren voor de regio zich herstelt.