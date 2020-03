Inwoners van Knokke-Heist sturen kinderen massaal op ‘berenjacht’ Mathias Mariën

23 maart 2020

16u02 4 Knokke-Heist U heeft er tijdens een wandeling ongetwijfeld al eentje opgemerkt. De afgelopen dagen plaatsten verscheidene bewoners van Knokke-Heist een beertje of ander pluchen dier achter hun raam. Zo kunnen kinderen zich ondanks de coronacrisis toch uitleven door zoveel mogelijk beren te tellen.

De speurtocht waaide over vanuit Australië en het Verenigd Koninkrijk, waarvoor het populaire prentenboek ‘We gaan op berenjacht’ uit 1995 als inspiratie diende. Ondertussen is het in verscheidene Vlaamse dorpen en steden een fenomeen. Ook in Knokke-Heist verschijnen er steeds meer exemplaren in het straatbeeld, nadat in lokale Facebookgroepen werd opgeroepen om een beertje of ander pluchen diertje achter het raam te plaatsen.