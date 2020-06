Inwoners en tweedeverblijvers kunnen voor hun waardebon beginnen sparen Bart Huysentruyt

16 juni 2020

17u11 0 Knokke-Heist Inwoners en tweedeverblijvers in Knokke-Heist kunnen vanaf zaterdag 4 juli beginnen sparen voor hun waardebon, die hen door de gemeente is beloofd.

Met een waardebon bedankt Knokke-Heist de inwoners en tweedeverblijvers voor hun geduld tijdens de coronalockdown. Tegelijk geeft het gemeentebestuur de lokale handelaars en horeca een duwtje in de rug, want je kan de bon enkel bij hen bijeensparen en besteden. Vanaf 4 juli tot en met 30 september kan je punten sparen bij de meeste handelszaken, galeries, restaurants, cafés en bars in Knokke-Heist. In de eerste week van oktober worden de gespaarde punten dan omgezet naar een waardebon die je kan gebruiken bij de handelaars in de badplaats.

Tot 200 euro

Inwoners en tweedeverblijvers krijgen een brief in de bus, met een kaart met QR-code en alle uitleg. Kampeerders met een vaste staanplaats kunnen hun envelop afhalen bij Toerisme Knokke-Heist. Het is eenvoudig: je registreert de kaart online. Bij elk bezoek aan een lokale handelaar kan je de QR-code scannen. Zo spaar je punten bij elkaar.

Wie geen computer, tablet of smartphone heeft of er niet zo vlot mee kan werken, zal voor de online registratie terecht kunnen bij de gemeentelijke diensten. Daar zullen medewerkers helpen, zodat iedereen kan sparen. De waardebon kan tot 200 euro bedragen. Tot 6 december kan je dat bedrag dan weer spenderen in Knokke-Heist.