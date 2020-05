Invest-Mobile opent nieuwe showroom langs Natiënlaan Mathias Mariën

07 mei 2020

Knokke-Heist Langs de Natiënlaan in Knokke-Heist opent deze maand een nieuwe showroom van Invest-Mobile.

Wie richting Knokke-Heist rijdt, kan er niet naast kijken. Vlak vooraleer je de Lippenslaan opdraait, bevindt zich op de rechterkant de nieuwe showroom, waar tal van elektrische karren op een koper of huurder staan te wachten. In de showroom kan je in alle rust de vele mogelijkheden en troeven van een elektrische citymobile ontdekken - beter bekend als de golfkar. Het tweede filiaal van Invest-Mobile aan de Dumortierlaan 108 blijft intussen ook operationeel.

Totaalservice

Invest-Mobile zag bijna tien jaar het levenslicht. In die periode groeide de elektrische citymobile en aanverwante elektrische voertuigen uit tot een klassieker. “Iedereen die bij ons klant is, weet dat we het begrip ‘service’ hoog in het vaandel dragen. We zetten heel erg in op een totaalservice. Dat start met de aflevering met alle verplichte documenten zodat iedereen probleemloos de baan op kan tot een modern ingericht atelier hier in de buurt waar alle originele wisselstukken voorhanden zijn en waar de aanpassingen/herstellingen in eigen beheer met de laatste nieuwe technieken kunnen afgewerkt worden. We laten daarbij echt niets aan het toeval over en laten één keer per jaar een Amerikaanse ploeg overkomen om onze technici de nieuwe toepassingen aan te leren of te vervolmaken. Het past allemaal in onze aanpak en ecologische visie om de beste te zijn en dat ook te blijven”, zegt oprichtster Magdalena Suchora.