Internationale Vogeltrekdagen in Zwin Natuur Park Mathias Mariën

24 september 2020

15u12 0 Knokke-Heist Het Zwin Natuur Park staat op zaterdag 3 en zondag 4 oktober volledig in het teken van de Internationale Vogeltrekdagen. Als ‘internationale luchthaven voor vogels’ schaart het Zwin Natuur Park zich hiermee achter het initiatief van Eurobirdwatch 2020. Tijdens het EuroBirdwatchweekend tellen duizenden vogelaars in heel Europa de trekvogels op hun tocht richting het zuiden.

Zwindgidsen staan het hele weekend klaar om uitleg te geven over de vogeltrek. Op de panoramatoren kunnen bezoekers de vogeltrek meemaken onder de deskundige begeleiding van een Zwingids. Die geeft onder meer uitleg over de nieuwe ontvangstinstallatie Motus, waarvan er amper vier zijn in België. Die installatie vangt signalen op van rondtrekkende vogels en zelfs van vleermuizen, die uitgerust zijn met een kleine zender. Op wetenschappelijke manier kunnen hun trektochten gevolgd worden.

Ringen

In de voederhut geeft een gids het hele weekend van 10.30 tot 16.30 uur informatie over de vogels die aan de hut voedsel komen zoeken. En aan de ringhut worden tussen 10 en 12 uur vogels geringd. Bezoekers kunnen de vogels van dichtbij bekijken en zien hoe de ringer te werk gaat. Het ringen van vogels gebeurt in samenwerking met het KBIN (het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

De weekendwandelingen, zaterdag om 14 uur en zondag om 10.30 en 14 uur, staan dit weekend helemaal in het teken van de vogeltrek. En ook voor kinderen is er vanalles te beleven. Zij kunnen tussen 11 en 17 uur in het kijkcentrum leuke vogelspelletjes spelen zoals een vogelmemory, vogelkwartet en vogelbingo of vogelpuzzels maken.