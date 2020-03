Internationaal gekende dief krijgt 3 jaar cel voor inbraken in De Haan en Knokke Siebe De Voogt

17 maart 2020

13u48 0 Knokke-Heist Een 33-jarige Algerijn heeft een effectieve celstraf van 3 jaar gekregen voor verschillende inbraken in Knokke en De Haan. Volgens het parket is Mohamed B. een internationaal gekende dief.

De man werd in Duitsland al twee keer veroordeeld voor diefstallen en liep in Frankrijk al eens tegen de lamp voor heling. “Eind 2018 verlegde hij z’n werkterrein naar de Belgische kust”, stelde de procureur. “We konden hem ontmaskeren door middel van zijn vingerafdrukken en DNA.” Mohamed B. wordt verdacht van een inbraak in De Haan in de periode rond de jaarwisseling van 2018 en 2019 en kon volgens het parket ook gelinkt worden aan een inbraak in een villa in Knokke en drie andere mislukte inbraken. “Daarbij werd telkens dezelfde modus operandi gebruikt.”

De verdediging drong tevergeefs aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt is een voorbeeld van de typische transmigrant die een beter leven zocht in het Verenigd Koninkrijk”, pleitte meester Jorn Verminck. “Het legt ook zijn aanwezigheid uit aan de Belgische kust in die periode. Mijn cliënt had geen geld en onderdak en pleegde daarom de feiten. Hij betwist wel achter de mislukte inbraken te zitten. Daar werd ook geen enkel spoor van hem aangetroffen.”