Interactieve zoektocht voor het hele gezin Mathias Mariën

17 juli 2020

09u56 0 Knokke-Heist Tijdens juli en augustus organiseert de bibliotheek van Knokke-Heist in samenwerking met de diensten toerisme en lokale economie de zomerzoektocht Kokkelequ voor het hele gezin.

Een hele zomer lang schrijft dichter Geert De Kockere speciaal voor Knokke-Heist haiku’s over de zee, het strand, de dijk en het goede leven aan de kust. Vanop afstand publiceert hij ze dan via QR-codes op de grond, verspreid over twaalf locaties in de gemeente. Elke week veranderen de QR-kokkels van inhoud en lees je op dezelfde plek een andere haiku, samen met een tip om iets leuks te doen. Haiku’s verzamelen en opdrachtjes uitvoeren aan de Oostkust: dat is pas pure ‘poëzee’! Het parcours situeert zich in de wijk Albertstrand: Bayauxlaan, Canadasquare, Koningslaan en Zeedijk.