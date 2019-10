Interactieve lezing en boekvoorstelling Autisme ver-beeld-en door Thomas Fondelli en Isabelle Niset Mathias Mariën

15 oktober 2019

07u13 0 Knokke-Heist Op dinsdag 22 oktober om 19.30 uur houden Thomas Fondelli en Isabelle Nisti in de hoofdbibliotheek Scharpoord in Knokke-Heist een interactieve lezeing over autisme.

Specialisten zijn het er al langer over eens dat autisme zich op veel verschillende manieren kan laten zien. In een poging de vele gezichten van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jongeren met autisme tastbaar te maken, hebben de Knokke-Heistse Isabelle Niset en Thomas Fondelli het boekje ‘Autisme ver-beeld-en’ gemaakt. Het bevat ongeveer dertig beelden die kinderen en jongeren met autisme hebben aangereikt om uit te leggen wat autisme voor hen betekent. Het werk biedt een schat aan informatie over hoe autisme zich in tal van vormen en maten kan laten voelen en zien. Deze lezing is een samenwerking van de bib met Autisme Centraal.