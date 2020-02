Innerwheel Knokke-Heist schenkt 3.000 euro aan Het Vlot en Ravelijn Brugge Mathias Mariën

18 februari 2020

16u19 0 Knokke-Heist Innerwheel Knokke-Heist Oostkust organiseerde haar jaarlijkse fundraising onder het voorzitterschap van Chris Quintens.

Het muzikaal optreden van chansonnière Sarah D’hondt was een daverend succes. Met de opbrengst werden in totaal 8 sociale projecten gesteund. De twee hoofdprojecten, met name Het Vlot (Knokke-Heist) en Ravelijn (Brugge) ontvingen elk een cheque van 3.000 euro.