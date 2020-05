Inner Wheel schenkt handgel aan verpleegkundigen en vroedvrouwen Mathias Mariën

14 mei 2020

11u13 8 Knokke-Heist Op de Dag van de Verpleegkundige schonk serviceclub Inner Wheel Knokke-Heist een desinfecterende handgel en spray aan de zelfstandige verplegers en vroedvrouwen van de regio Knokke-Heist.

Inner Wheel Knokke-Heist, een actieve club van dynamische en enthousiaste vrouwen die vriendschap en sociaal engagement in het hart dragen, wil op die manier de lokale zorgverstrekkers bedanken voor hun dagelijks werk. Voorzitter Chris Quintens overhandigde het eerste pakket aan thuisverpleegkundige Annie Deschoemaecker in aanwezigheid van schepen voor welzijn Kathleen van der Hooft. Inner Wheel bedankte het gemeentebestuur voor zijn bereidwillige medewerking voor de organisatie van dit initiatief.