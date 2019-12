Infomarkt over doortocht van Heist verhuisd naar Sincfala Mathias Mariën

11 december 2019

15u28 0 Knokke-Heist De werken voor de grondige vernieuwing van de doortocht door Heist zijn onlangs gestart. De Elizabetlaan (N34) wordt samen met het Heldenplein en Vissershuldeplein omgevormd tot een aangename wandelboulevard.

Het is een van de grootste infrastructuurwerken die in Knokke-Heist op stapel staan. Daarom wil het gemeentebestuur iedereen goed informeren. De afgelopen weken kon je alles over het project te weten komen op de informatiepanelen die in het Toerismekantoor van Heist stonden. De 9 infopanelen zijn nu verhuisd naar Sincfala. In de exporuimte staan ook nog eens 4 touchscreens, zodat je alle informatie op je gemak kunt raadplegen. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Hang ze dan aan het kurkbord of voer ze online in. De tentoonstelling kun je dagelijks gratis bezichtigen tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 17.30 uur.

Meer informatie: https://www.knokke-heist.be/doortochtheist