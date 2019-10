Influencer hangt uit dak op snelweg om foto’s te nemen van Zoute Grand Prix, organisatie distantieert zich Mathias Mariën

15 oktober 2019

07u03 2 Knokke-Heist De organisatie van de Zoute Grand Prix in Knokke distantieert zich van de man die afgelopen weekend in het midden van de autosnelweg hing om foto’s te maken van de voorbijkomende sportwagens. “Uit onderzoek is gebleken dat die wagen absoluut niet deelnam aan de Zoute Grand Prix. We zetten ons al jaren in om de rally voor iedereen veilig te laten verlopen", zegt woordvoerder Stijn Vandenberghe.

Het was een opvallend zicht zondagmiddag langs de A11-autosnelweg tussen Brugge en Knokke. Aan volle snelheid hing er plots een man met een cameraatje uit het dak van een blitse sportwagen. Bedoeling was wellicht om de beste beelden te maken van de deelnemende sportbolides, aangezien het achteraf om een zogeheten ‘influencer’ op Instagram ging. De man pocht graag met de duurste en meest exclusieve wagens en dacht op de A11 even niet aan de verkeersveiligheid. Bij de organisatie van de Zoute Grand Prix betreuren ze het voorval. “Al heeft die man absoluut niks te maken met de rally”, benadrukt de woordvoerder. “Het gaat om een toeschouwer, maar dan nog distantiëren we ons hiervan. Onze organisatie draagt de veiligheid van zowel deelnemers als toeschouwers hoog in het vaandel." Verschillende deelnemers aan de rally lieten achteraf hun ongenoegen blijken over de manier waarop de ‘influencer' uit zijn wagen hing. De tiende editie van de Zoute Grand Prix in Knokke verliep uiteindelijk zonder noemenswaardige incidenten.