Indrukwekkende beelden: storm verrast klanten en doet terras in Knokke de lucht invliegen Mathias Mariën

21 juli 2019

18u08 51

Plots stormweer heeft zaterdagmiddag heel wat schade veroorzaakt op het terras van horecazaak ‘du Zoute’ in het Zoute in Knokke.

Even voor 14 uur gingen de hemelsluizen boven Knokke helemaal open. Op beelden die een buurtbewoner maakte, is te zien hoe parasols plots gingen vliegen en klanten vanop het terras moesten vluchten. Ook personeelsleden konden niet anders dan weglopen. Zij probeerden vergeefs nog te redden wat te redden viel. Op het moment van de storm zat er heel wat volk op het terras. Er raakte evenwel niemand ernstig gewond. Eén vrouw liep snijwonden op, maar vertrok op eigen houtje. Na enkele minuten ging de storm liggen. Volgens de uitbaatster van de brasserie raakten twee parasols volledig verwoest en was de ravage op het terras groot. Ondertussen is het meeste wel al hersteld.