Inbreker verzint tevergeefs hilarische verklaring over sokken rond zijn schoenen: rechter geeft hem 2 jaar cel Siebe De Voogt

30 juni 2020

14u49 0 Knokke-Heist “Die sokken zijn bedoeld om mijn hernia tegen te gaan.” Die hilarische verklaring gaf een 34-jarige Roemeen voor de sokken rond zijn schoenen, nadat hij anderhalf jaar geleden op heterdaad betrapt werd bij een inbraakpoging in een Louis Vuitton-winkel in Knokke. Ver kwam hij er niet mee, want de dertiger werd dinsdagmorgen samen met twee kompanen veroordeeld.

Een politiepatrouille zag in de nacht van 22 op 23 oktober 2018 een wagen met kapot achterlicht staan ter hoogte van de Louis Vuitton-winkel in de Kustlaan in Knokke. Toen ze tot controle wilden overgaan, sloegen drie verdachten op de vlucht. De drie Roemenen van 23, 32 en 34 jaar oud konden even verderop worden tegengehouden. Een van hen had sokken over z’n schoenen aan, maar ontkende desondanks dat hij een inbreker was. “Die sokken dienen om mijn hernia tegen te gaan”, klonk het.

Longchamp

Een dag na de arrestatie van het drietal stelde het personeel van de Louis Vuitton-winkel vast dat het cilinderslot van de toegangsdeur stuk was. Volgens het parket hadden de Roemenen de nacht voordien proberen inbreken.

Cezar Adrian P. ,de oudste van het gezelschap, kon op basis van camerabeelden bovendien nog gelinkt worden aan twee andere inbraakpogingen in Knokke. Tussen 15 en 17 oktober had hij vergeefs proberen toeslaan bij Philip Plein. Een maand eerder was dat het geval in de Longchamp-shop. De man kreeg dinsdagmorgen 2 jaar effectief. Zijn kompanen bij de inbraakpoging in de Louis Vuitton werden veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf.