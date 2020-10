Inbreker die toesloeg in Knokse villa krijgt mildere straf Siebe De Voogt

13 oktober 2020

14u11 0 Knokke-Heist Een 34-jarige inbreker heeft een mildere straf gekregen voor vier feiten drie jaar geleden in Knokke-Heist. Bardh R. kreeg 30 maanden cel in plaats van de 40 maanden die hij eerder kreeg. De man bleef lange tijd onder de radar, maar kon recent toch worden opgepakt in z'n woonplaats Londen.

Twee mannen drongen op 7 augustus 2017 de slaapkamer binnen van een villa in Knokke-Heist. De verdachten gingen aan de haal met ringen, oorbellen, een armband, een halsketting en een machete. De gestolen juwelen waren in totaal enkele duizenden euro’s waard. De politie stelde vast dat dezelfde inbrekers enkele dagen eerder al gefilmd waren bij een poging tot inbraak. Verder onderzoek wees uit dat hun wagen ook op 2 en 5 augustus in Knokke was. Ook toen werden twee gelijkaardige inbraken gepleegd. Dankzij de nummerplaat van hun auto werden de verdachten in de Antwerpse diamantbuurt gearresteerd. Emanuele J. wist echter te ontsnappen uit het politiegebouw aan de Noorderlaan in Antwerpen.

De Albanees was een hele tijd spoorloos, maar werd uiteindelijk in Servië opnieuw ingerekend. Op 8 mei 2018 werden J. en Bardh R. veroordeeld tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf. Twee kompanen kregen toen 30 en 37 maanden cel. Bardh R. bleef lange tijd buiten schot, maar kon eerder dit jaar toch ingerekend worden in zijn woonplaats Londen. Hij tekende in de gevangenis verzet aan tegen z’n straf.

De verdediging benadrukte op zijn nieuwe proces dat de Albanees alle feiten bekende en zich helemaal herpakt heeft. In die omstandigheden vroeg meester Patrick Bernard Martens met succes om een mildere straf uit te spreken.