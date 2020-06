Inbreker die bewoonster veertien messteken gaf, is ontoerekeningsvatbaar en wordt geïnterneerd: “Hij is een gevaar voor de maatschappij, maar heeft professionele hulp nodig”

Knokke-Heist

Een 28-jarige Algerijn wordt geïnterneerd voor een poging tot doodslag tijdens een inbraak in Knokke-Heist. Amine M. diende de bewoonster op gruwelijke wijze veertien messteken toe. Minna (48) ontsnapte aan de dood . Onder de gerechtspsychiaters bestond discussie over de geestestoestand van M., maar de rechtbank oordeelt nu dat hij ontoerekeningsvatbaar is.