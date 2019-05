In deze badplaatsen kan je dit weekend zwemmen, maar opgepast: watertemperatuur bedraagt slechts 16 graden Mathias Mariën

31 mei 2019

18u09 4 Knokke-Heist Het aangekondigde warme zomerweer zullen dit weekend voor een stormloop zorgen aan de kust. Op de E40 was het vandaag al op verschillende plaatsen aanschuiven. De komende twee dagen zal dat niet anders zijn. In vijf kustgemeenten is het bovendien toegestaan om te zwemmen.

Dat is het geval in Knokke-Heist, Blankenberge, Oostende, De Haan en Koksijde. Daar zullen redders paraat zijn om zwemmers in het oog te houden. De temperaturen kunnen dit weekend oplopen tot 29 graden, waardoor een frisse duik deugd kan doen. Belangrijk om te weten is wel dat de temperatuur van het zeewater op dit moment slechts zo’n 16 graden is. Ideaal voor wie houdt van een echt frisse duik, maar lange zwempartijen zijn niet ideaal. De redders verschijnen trouwens in hun nieuwe outfit.