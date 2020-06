In bloot bovenlijf door Knokke paraderen is nu écht strafbaar: 350 euro boete voor overtreders Mathias Mariën

30 juni 2020

08u50 16 Knokke-Heist Wie deze zomer in bloot bovenlijf of minuscule bikini door het centrum van Knokke-Heist flaneert, riskeert een GAS-boete van 350 euro. Het duurde een tijd voor het verbod juridisch in orde was, maar nu wordt het dus toch strafbaar. “We zullen streng optreden", bevestigen ze bij de gemeente.

Blote basten of badkledij in de Lippenslaan of het Zoute: het is al langer een doorn in het oog van Leopold Lippens en z’n schepencollege. “Zwemkledij hoort op het strand, niet daarbuiten", klonk het steevast. Vorig jaar lieten ze in Knokke-Heist al een ludieke dresscode op het wegdek schilderen in de hoop de toeristen te sensibiliseren. Toch lieten ze in de kustgemeente de piste van een officieel verbod nooit varen. Het resultaat is er nu: wie in blote bast door Knokke flaneert, riskeert een GAS-boete van 350 euro. Het verbod is officieel opgenomen in het politiereglement. Er geldt wel een uitzondering: op de Zeedijk en het strand mag rondlopen in zwemkledij wel nog. Voor wie zich toch in ontbloot bovenlijf in de winkelstraten waagt, is er slecht nieuws. Volgens het gemeentebestuur zal er streng worden opgetreden en in de meeste gevallen meteen worden overgegaan tot beboeten. Het verbod zal dan ook duidelijk aangegeven worden, onder andere opnieuw op het wegdek.