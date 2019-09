In bloot bovenlijf door Knokke paraderen? Binnenkort wellicht boete van 250 euro “Willen kwaliteit van onze gemeente garanderen” Mathias Mariën

11 september 2019

21u53 2 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist wil een halt toeroepen aan “ongemanierde toeristen” die de badplaats bezoeken tijdens de zomermaanden. De gemeente werkt aan een kwaliteitsplan dat de uitstraling van de stad moet garanderen. Daarbij kunnen toeristen die in bloot bovenlijf of bikini door de winkelstraten lopen of een maaltijd nuttigen op de grond een boete krijgen tot 250 euro.

“Het is belangrijk voor onze inwoners en tweedeverblijvers dat bezoekers zich gedragen. Bovendien is het van groot belang voor de toeristische bestemming Knokke-Heist dat de mensen aantreffen waarvoor ze komen. Onze economie en welvaart hangt ervan af dat onze cliënten tevreden zijn. Het was afgelopen zomer vaak een circus", zegt schepen voor Toerisme Anthony Wittesaele.



“We denken aan boetes van minimum 250 euro voor wie zich niet houdt aan onze gedragscode. Vanzelfsprekend gaan we op voorhand uitgebreid communiceren. Met deze ingrepen willen we de kwaliteit van de uitstraling van Knokke-Heist garanderen. Want anders stuikt ons visitekaartje, en dus ons businessplan, helemaal in elkaar.”



Eten op de grond

Concreet riskeren mensen die in bloot bovenlijf of in bikini door de winkelstraten paraderen een boete. Ook het eten op de grond en douchen in fonteinen zijn zaken die het gemeentebestuur liever niet meer ziet. In het begin van de zomer pakte de badplaats al uit met een ludieke dresscode bij het verlaten van het strand. De gemeente wil met een reeks maatregelen de kwalitatieve uitstraling van Knokke-Heist vrijwaren.Eerder raakte al bekend dat er vanaf volgende zomer geen muziek meer mag gedraaid worden op strandbars.