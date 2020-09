Knokke-Heist

Het is hem gelukt! Matthieu Bonne (27) is na 23 uur zwemmen en 68 kilometer in de Noordzee aangekomen in Knokke-Heist. Dat leverde emotionele taferelen bij supporters, familie én Matthieu zelf op. Wij stonden op de eerste rij en brachten de aankomst in beeld. Van de strandganger met verrekijker tot een knielende Matthieu vlak na zijn tocht.