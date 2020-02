IN BEELD. Heist lacht met Aalst: in carnavalstoet duiken ‘joden’ op Bart Huysentruyt

23 februari 2020

18u08 0 Knokke-Heist Net als in Aalst doken tijdens de carnavalstoet van Heist enkele verklede ‘joden’ op. De carnavalisten willen met alles lachen, laten ze weten. Ze staken de draak met het verlies van Unesco-werelderfgoed van Aalst carnaval.

De stoet in Heist hing even aan een zijden draadje, maar ging toch uit. Er waren voordien wel enkele maatregelen genomen. De 34 praalwagens konden uitrijden, zij het dan een halfuurtje later en op een alternatief parcours. De carnavalisten volgden het ‘binnenparcours’, dat ook wordt gebruikt op dinsdag voor de traditionele verlichte avondstoet. Op het originele parcours waren té veel plaatsen waar de wind vrij spel had. Alles verliep zonder problemen. Heist is traditiegetrouw één van de grootste carnavalsoptochten van de provincie met groepen uit alle windstreken. Ondanks het gure winterweer kwam er toch veel volk opdagen en genieten van de stoet.