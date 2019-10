Immokantoor begraaft verborgen schatten op strand Zoute voor hond en baasje Mathias Mariën

25 oktober 2019

14u46 0 Knokke-Heist Speciaal voor de dierenvrienden begraaft Immokantoor Agence Het Zoute verrassingen langs de kustlijn van Het Zoute.

“Vanaf 15 oktober tot 15 maart is het toegelaten om met je hond los te wandelen op het strand van Knokke. Voor veel dierenvrienden hun viervoeters een langverwacht moment”; zegt het immokantoor. “We maken het dit jaar nog leuker. Langs de kustlijn van Het Zoute werden er heel wat schatkistjes begraven. De schatkistjes zien eruit als gele huisjes. De bedoeling van deze actie is om mensen weer terug naar buiten te lokken om te genieten en uit te waaien langs de kust in het mooie Knokke Het Zoute.” Via sociale media van het immokantoor kunnen mensen achterhalen waar de gele huisjes exact begraven zijn. “Neem zeker de hond mee, want dan heb je meer kans op winnen”, klinkt het. Hoe? In de gele huisjes zitten geurende hondenbrokken die de viervoeters op het juiste spoor moeten zetten en belonen. In het kistje zitten ook waardebons.