Iers koppel zette minderjarige kinderen in bij diefstallen en oplichtingen Siebe De Voogt

18 november 2019

16u01 1 Knokke-Heist Een Iers koppel riskeert in de Brugse rechtbank celstraffen van 2 jaar voor zeven diefstallen en oplichtingen. Terence (35) en Winifred (32) M. sloegen vooral toe in Knokke en zetten hun drie minderjarige kinderen in bij de feiten.

Het koppel zakte in de zomer van vorig jaar af naar de Belgische kust. In Knokke sloegen ze onder meer toe in de winkels van Tommy Hilfiger en Ralph Lauren. Bij de diefstallen aarzelden de man en vrouw niet om hun drie kinderen in te zetten. De lokale politie Damme/Knokke-Heist kreeg via de camera’s met nummerplaatherkenning het koppel in het vizier. De Ieren werden op 26 juni dit jaar opgepakt in Neufchâteau. Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat het duo ook in aanmerking kwam voor enkele feiten van oplichting. Op 30 mei 2017 sloegen ze toe op een snelwegparking en maakten een man wijs dat ze overvallen waren.

Hun wenende zoontje van 8 jaar oud trok het slachtoffer uiteindelijk over de streep om 660 euro te lenen, zodat het gezin kon terugkeren naar Ierland. Zijn geld zag de man echter nooit meer terug. Op gelijkaardige wijze maakte het koppel in totaal zo’n 1.400 euro buit. Beiden liepen in Duitsland en Nederland al veroordelingen op voor diefstallen en riskeren nu beiden opnieuw een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar. “Dit is de eerste keer dat ze in de gevangenis zitten”, pleitte hun advocaat Anthony Mallego. “Na vijf maanden voorhechtenis hebben ze de boodschap begrepen.” De verdediging drong aan op een straf met uitstel. De kinderen van het koppel worden intussen opgevangen bij familie in Duitsland. Uitspraak op 16 december.