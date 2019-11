Icebar XL bestaat 10 jaar en pakt groot uit: “Maar amokmakers willen we hier absoluut niet hebben” Mathias Mariën

20 november 2019

17u09 3 Knokke-Heist Op het Van Bunnenplein in Knokke opent op 29 november Icebar XL opnieuw de deuren. Na tien jaar is de kerstbar een begrip geworden in de kustgemeente. “Voor deze jubileumeditie pakken we groter uit dan ooit", zegt organisator Hugues Van Herck, die meteen waarschuwt dat er streng zal worden toegezien op de gedragsregels. “Amokmakers vliegen er meteen uit."

Tijdens de kerstperiode dagelijks ambiance brengen, inclusief dj’s: ziedaar het opzet van Icebar XL op het Van Bunnenplein. De organisatoren zijn aan hun tiende editie toe en bouwen daarom een extra grote kerstchalet. In vergelijking met vorig jaar wordt de ruimte 70 vierkante meter groter. “Wie me tien jaar geleden had gezegd dat we zouden uitgroeien tot een begrip in Knokke, had ik wellicht nooit geloofd”, zegt Hugues Van Herck, die aan de wieg stond van Icebar XL. Ook dit jaar wordt ingezet op ambiance en gezelligheid. De volledige chalet - opgetrokken in hout - zal aangekleed zijn in de kerstsfeer, inclusief kerstbomen. Het eindplaatje zal doen denken aan de betere après-skibar.

Geen amokmakers

Vanaf 29 november is de kerstbar elk weekend open vanaf de namiddag tot ‘s avonds laat. In de kerstvakantie tot 5 januari zal Icebar XL dagelijks geopend zijn. “Iedereen is welkom”, zegt Van Herck. “Al willen we nu al benadrukken: wie jonger is dan 16 jaar, krijgt geen druppel alcohol. Daar zullen we streng op toezien.” Dat betekent uiteraard niet dat ze hier niet welkom zijn. We mikken op zowel jong als oud. Maar alcohol? Neen, dat zal niet lukken.” De organisatoren wil ook koste wat het kost amokmakers buiten houden. “Die vliegen er meteen uit", klinkt het overtuigd. Met de recente ontwikkelingen in de strandbars - afgelopen zomer was er in Knokke heel wat heisa over de zogeheten decibeltoeristen - in het achterhoofd, is het niet ondenkbaar dat er een bepaald publiek naar de bar zou trekken. Daarom denken ze er aan om alsnog security te plaatsen en zo problemen preventief te vermijden. Al hopen ze bij de Icebar vooral dat het gezond verstand zal primeren. Voor wie minder houdt van glühwein of jenever, worden ook alcoholvrije cocktails voorzien.

Toilet binnen

In vergelijking met andere jaren zal het ‘randcomfort’ in de kerstbar groter zijn. Zo zijn de toiletten dit jaar volledig binnen en wordt nog meer aandacht besteed aan details. “Zelfs na tien jaar leren we nog altijd bij. Van isolatie tot de aankleding: we blijven evolueren. We hebben er alleszins veel zin in”, besluit de organisator.