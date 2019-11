Hot Marijke krijgt gelijk in rechtbank, maar moet tevreden zijn met 500 in plaats van 15.000 euro Bart Boterman

05 november 2019

11u50 3 Knokke-Heist Een man (30) uit Brussel moet pornoactrice en prostituee Hot Marijke (33) een schadevergoeding van 500 euro betalen, omdat hij een betaalvideo op een gratis pornosite plaatste. Dat heeft de Veurnse strafrechter dinsdagmorgen beslist. Hot Marijke had 15.000 euro gevorderd, maar ziet daarvan slechts een fractie verzilverd. De beklaagde komt weg met opschorting van straf.

“Niemand zal nog betalen op haar persoonlijke website als de filmpjes van Hot Marijke gratis te zien zijn. De video in kwestie is 75.000 keer bekeken op XHamster, dus is mijn cliënte al die inkomsten verloren”, pleitte de advocate van Hot Marijke in de rechtbank, een maand geleden. De feiten dateren echter al van vijf jaar geleden. Hot Marijke werd toen naar eigen zeggen verwittigd door een fan, wanneer een van haar filmpjes plots opdook op de gratis pornosite. De advocate van de pornoactrice uit Knokke diende klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter. Er werd onderzoek bevolen in Limassol in Cyprus, waar het hoofdkwartier van de pornowebsite XHamster is gevestigd.

Zeven accounts hadden betaalfilmpjes van Hot Marijke verspreid op het internet, maar slechts een identiteit werd achterhaald: die van een een 30-jarige Limburger die nu in Brussel woont. De anderen bleven buiten schot. “Mijn cliënt heeft hier geen enkel commercieel voordeel uit gehaald en dat was ook niet zijn bedoeling. Hij is gewoon naïef geweest. Aan de andere kant heeft het Hot Marijke extra publiciteit opgebracht. Ik heb een dubbel gevoel bij deze zaak”, pleitte zijn advocaat.

Geen straf, wel schadevergoeding

Uiteindelijk achtte de strafrechter de feiten wel bewezen, maar de man die het filmpje uploadde kreeg de opschorting van straf. Dat betekent dat hij wel schuldig werd bevonden, maar niet bestraft wordt. De vordering van 15.000 euro door Hot Marijke vond de rechter flink overdreven. Het bedrag werd herleid tot 500 euro.