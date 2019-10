Hot Marijke (33) sleept man voor rechter na uploaden van betaalfilmpje op gratis pornosite: “Dit laat ik niet zomaar passeren” Bart Boterman

14u42 7 Knokke-Heist De bekende pornoactrice en prostituee Hot Marijke (33) uit Knokke eist 15.000 euro schadevergoeding van een man (30) die een betaalvideo op de gratis pornosite XHamster plaatste. “Niemand zal nog betalen als haar filmpjes gratis te zien zijn. De video in kwestie is 75.000 keer bekeken, dus is mijn cliënte al die inkomsten verloren”, pleitte haar advocaat op de rechtbank. De verspreider werd vervolgd voor schending van auteursrecht, maar de procureur vroeg de opschorting van straf.

De feiten dateren al van 5 jaar geleden. “Een fan meldde mij dat mijn video’s integraal te bekijken waren op de pornowebsite XHamster. Pure piraterij. Wie mijn filmpjes wil bekijken op mijn website, moet normaal gezien betalen. Ik ben die avond nog naar een advocaat gestapt om dit te doen ophouden. Dit laat ik niet zomaar passeren", reageerde Hot Marijke na het proces op de Veurnse rechtbank. Haar advocaat diende destijds klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter, die de speurders zelfs naar Limassol in Cyprus liet afzakken, het hoofdkwartier van de pornowebsite XHamster.

Een zevental accounts hadden filmpjes verspreid op XHamster, maar de speurders bemachtigden slechts de identiteit van een uploader, namelijk die van een 30-jarige Limburger die nu in Brussel woont. De anderen bleven buiten schot. De zaak werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank in Veurne. “Enkel mijn cliënte heeft als auteur het recht om haar films, die ze met haar echtgenoot en een acteur maakte, te laten reproduceren. Ze stelt bovendien dat het een van haar beste video’s is. Er waren meer dan 75.000 views voor het filmpje in kwestie. Puur inkomstenverlies, want niemand zou nog betalen voor die video", pleitte Hilde Decleer, de advocate van Hot Marijke, tijdens het proces.

Naïviteit

De raadsman van de ‘dader’ ging voor de vrijspraak. “Er is niet voldaan aan de constitutieve elementen van schending auteursrecht. Mijn cliënt heeft hier geen enkel commercieel voordeel uit gehaald en dat was ook niet zijn bedoeling. Hij beweerde evenmin de auteur te zijn. Dit is dus hoogstens het publiek maken van een auteursrechtelijk beschermd werk, maar dat is niet strafbaar”, pleitte advocaat Philip Dockx. “Mijn cliënt was een fervent gebruiker van XHamster en uploadde dit bestand uit een soort naïviteit. Hij wist bovendien niet dat de filmpjes auteursrechtelijk beschermd waren”, aldus de raadsman. Het openbaar ministerie diende de advocaat van antwoord en stelde dat het uploaden en dus reproduceren van auteursrechtelijk beschermd werk - als het nu porno is of niet - wel degelijk strafbaar is.

‘Cirkelredenering belust op geldgewin’

“Maar het heeft Hot Marijke in elk geval heel wat publiciteit opgebracht. XHamster is een portaalwebsite waarop mensen kunnen doorklikken naar betaalsites van pornoacteurs. Hot Marijke heeft XHamster niet gevraagd om de filmpjes offline te halen en vooral daarom zijn ze meer dan 75.000 keer bekeken. Ze haalde er dus voordeel uit en komt aan de andere kant een exuberant bedrag van 15.000 euro vorderen. Dit is een cirkelredenering, puur belust op geldgewin”, aldus Philip Dockx, de raadsman van de Brusselaar. Hij voegde toe dat zijn cliënt zelf 25 euro had betaald om het filmpje te mogen downloaden. Vonnis 5 november.